"Когда стараешься не расплескать": донской ассенизатор ехал по дороге с застрявшим в колесе люком

Водитель ассенизаторской машины изрядно насмешил автомобилистов. Фото: "Это Ростов"

В Ростовской области местный ассенизатор изрядно позабавил участников дорожного движения. О произошедшем очевидцы рассказали о произошедшем в одном из городских пабликов в соцсети.

По словам свидетелей произошедшего, ассенизаторский автомобиль ехал по улице Щаденко города Каменска-Шахтинского, перевозя "ценный груз", и в районе дома № 48 наехал на крышку люка, которая застряла в его правом заднем колесе. Но водитель даже при таких обстоятельствах не подумал остановиться и продолжал путь, подскакивая при каждом обороте колеса.

- В какой закат водитель увёз конструкцию, неизвестно, но местная полиция пока не торопится разыскивать городское имущество, - написали в сети очевидцы.

Местные автомобилисты предостерегли друг друга от опасности, сообщив, что люк по-прежнему остается открытым.

- В настоящее время колодец канализационного коллектора остаётся открытым. Будьте бдительны и осторожны, - написали горожане.

Кроме того, дончане заявили, что из-за люка в колесе, на всем пути грузовика на асфальте остались следы.

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