В Ростовской области уже три дня ищут Дениса Коробейникова

Мужчина пропал без вести 1 октября. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже три дня ищут 30-летнего жителя Морозовска. Денис Коробейников пропал без вести 1 октября и все еще не вернулся домой. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. Носит очки.

Одет в черную куртку и синие джинсы, обут в черные кроссовки.

Если вы видели Дениса Коробейникова или знаете, где он находится, позвоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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О завершении поисков сообщили в отряде «ЛизаАлерт Юг» (подробности)