"Возьми шампанское, не хочу грустить!": "Мисс Россия" похвасталась своим безупречным телом

Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова предстала перед своими подписчиками в полуобнаженном виде. Новый снимок девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На фото Котова была запечатлена в черном бюстгальтере от бикини на завязках, который эффектно подчеркивал ее грудь. На голове у нее был повязан черный платок, из-под которого вниз свешивалась красивая и длинная афрокоса, а на носу красовались такого же цвета солнечные очки овальной формы. На бедрах Татьяны также был повязан черный платок.

- А как ты хотела? Как ни крути, а осень - это грусть. Ну так... чай или кофе? - Возьми шампанское, не хочу грустить! - опубликовала кусочек диалога об осенней хандре Татьяна Котова.

Подписчики звезды восхитились ее безупречными формами и идеальной фигурой.

"Очень красивая фотография", "Ты красотка", "Фигура - мечта", "Классный образ", "Огонь", "Таня, ты шикарна", - высказали свое мнение поклонники девушки.

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