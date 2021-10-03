"Детские праздники веселее взрослых": Полина Диброва рассказала о детских впечатлениях от недавнего праздника

Полина Диброва поделилась эмоциями от детского праздника. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Супруга известного телеведущего Полина Диброва поделилась эмоциями от прошедшего детского дня рождения, который устроила ее подруга Екатерина для своей дочери. Новый пост на эту тему девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Как-то с возрастом детские праздники становятся веселее взрослых… Что творится сейчас дома... Дети поют песни, а я собираю блестки по первому этажу! - написала Полина Диброва.

Свои эмоциональные высказывания девушка сопроводила серией фотографий с праздника. На них она была запечатлена с двумя своими сыновьями в тематических нарядах. В кадр попали и летящие искусственные доллары. Ребятишки были явно счастливы на прошедшем празднике.

Подписчики Дибровой оказались полностью согласны с ее мнением.

"Вы такая зажигательная, уж с вами не соскучишься!", "Да, сейчас очень весело проходит детские праздники", "У нас тоже детские дни рождения проходят веселее", "Мне тоже детские праздники начали казаться весёлыми", - написали поклонники Полины.

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