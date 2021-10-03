В Ростове огласили имена пяти призеров конкурса «Учитель года России»

Участникам вручили малого хрустального пеликана. Фото: соцсети

Сегодня, 3 октября, на сцене музыкального театра Ростова-на-Дону огласили имена пяти призеров конкурса «Учитель года России-2021». Участникам, которые оказались лучшими из лучших, вручили фигурку малого хрустального пеликана. Церемонию провели министр просвещения страны Сергей Кравцов и губернатор Василий Голубев.

- Это очень волнительное и торжественное событие. Сегодня мы на ростовской земле, здесь все на высшем уровне. Посмотрел школы, очень многое делается для системы образования. И атмосфера праздника замечательная. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас. Каждый учитель - герой. Это не просто работа или образовательная услуга, это, прежде всего, служение. Это воспитание и обучение детей, будущее нашей страны. Желаю вам удачи, успеха, здоровья, всегда оставайтесь рядом с детьми такими, какие вы есть, - обратился к учителям Сергей Кравцов.

Глава региона также поздравил всех педагогов с завершением конкурса и грядущим профессиональным праздником.

- О важности вашей работы нужно говорить всегда, особенно в преддверии Дня учителя. Вы очень любите свое дело, оставайтесь с горящими глазами и двигайтесь вперед. Поздравляю вас, - сказал Василий Голубев.

Призерами стали Артём Барат из Москвы, Мария Голованова из Татарстана, Екатерина Костылева из Тюменской области, Дмитрий Морозов из Хабаровска и Анастасия Шрамко из города Ставрополь. Впереди их ждет финал, он состоится 5 октября. В этот же день назовут имя победителя.

К слову, в 2021 году на престижном конкурсе заметили и ростовчанку Элен Кочарян. Она оказалась в числе 15 лауреатов, которые претендовали на выход в финал. Для этого педагогу пришлось немало побороться и обойти соперников на муниципальном и региональном уровнях.

- Для меня прохождение в число лауреатов стало неожиданностью, я до сих пор не могу отойти от радости. При подготовке к финалу ощущала большую ответственность, так как конкурс впервые проводили на территории Ростовской области, но коллеги и друзья полностью поддерживали меня во всех начинаниях, - призналась Элен Кочарян.

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