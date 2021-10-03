"Шикарное платье, красотка": Виктория Лопырева сразила подписчиков ярко-красным нарядом

Виктория Лопырева показала подписчикам новый образ. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Эффектная ростовчанка Виктория Лопырева снова порадовала своих подписчиков сногсшибательным образом. Девушка опубликовала новое фото в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Девушка предстала перед своими поклонниками в элегантном ярко-красном платье с глубоким декольте, которое подчеркивало великолепную грудь ростовчанки. Волосы Виктории были распущены и абсолютно естественно разбросаны по плечам. На груди красовалась очаровательная цепочка, а на руках были надеты браслеты в тон ей. В таком виде девушка появилась на открытии павильона России в Дубае.

Подписчики Вики оценили ее внешний вид по достоинству.

"Шикарное платье, красное, мисс Виктория Лопырева, красотка хорошего вам форума в Дубае в этом году", "У вас красивые украшения", "Вам идет красный! Богиня!", - написали поклонники Виктории Лопыревой.

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Главными увлечениями малыша стали конструкторы, машины и книги о футболе.