В Новочеркасске мужчина выстрелил в голову обидчику во время ссоры

Сейчас полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске во время конфликта мужчина выстрелил в обидчика из травматического пистолета. В итоге пострадавший попал в больницу. Об этом сегодня, 3 октября, «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

- В дежурную часть отдела полиции Новочеркасска поступило сообщение о нарушении порядка. По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них выстрелил другому в голову из травматического оружия. Оба попали в больницу. Сейчас проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Пока более точной информации у правоохранителей нет, еще только выясняются детали произошедшего. При этом, по другим источникам, во время разборок пострадали двое молодых людей младше 20 лет.

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