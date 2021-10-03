В Новочеркасске мужчина выстрелил в голову обидчику во время ссоры

Сейчас полиция проводит проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новочеркасске во время конфликта мужчина выстрелил в обидчика из травматического пистолета. В итоге пострадавший попал в больницу. Об этом сегодня, 3 октября, «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
- В дежурную часть отдела полиции Новочеркасска поступило сообщение о нарушении порядка. По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них выстрелил другому в голову из травматического оружия. Оба попали в больницу. Сейчас проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.
Пока более точной информации у правоохранителей нет, еще только выясняются детали произошедшего. При этом, по другим источникам, во время разборок пострадали двое молодых людей младше 20 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дончанина приговорили к полутора годам колонии за стрельбу из "травмата"
Он сделал несколько выстрелов на территории овощного рынка (подробности)