"Как я разогреваюсь перед концертом?": рэпер Баста показал боксерские приемы с тренером и грушей

Ростовский рэпер Баста показал свои боксерские тренировки. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстагарам

Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный, как рэпер Баста, показал подписчикам нарезку из своих спортивных тренировок. Видеозапись занятий он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На записи было запечатлено, как исполнитель в спортивной форме, состоящей из майки и шорт отрабатывал различные боксерские приемы сначала с тренером, а затем самостоятельно при помощи боксерской груши. Рэпер тренировался как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Баста изо всех сил старается поддерживать свое тело в хорошей форме.

- Как я разогреваюсь перед концертом? Вот... - написал Василий Вакуленко под постом с видеозаписью.

"Подсушиться и легче двигаться будет", "С гантельками руки покидать надо и физуху подтянуть, а так конечно класс развиваешься, прогресс идёт", "Ну, со стороны - тебе лапами настукивают по перчаткам", "Тебя тренируют по-индейски", - высказали свое мнение подписчики рэпера.

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