В Ростове на Северном выгорело 100 кв. метров камыша

Пламя бушевало вблизи жилых домов. Фото: соцсети

Сегодня, 3 октября, в Ростове на Северном потушили ландшафтный пожар. Недалеко от церкви Сурб Хач полыхал камыш, но с этим возгоранием быстро справились, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Горела сухая растительность, к этой минуте уже все потушили. Огонь прошел 100 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее фотографии и видео с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. Судя по кадрам, пламя бушевало вблизи жилых домов, около водоема. Люди заметили неладное из-за черного дыма, который поднимался ввысь. Некоторые боялись, что ветер только усилит пожар, но этого, к счастью, не произошло.

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