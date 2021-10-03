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Спорт3 октября 2021 21:24

ФК «Ростов» обошел «Локомотив» на один гол

Следующий соперник донской команды - ФК «Сочи»
Ангелина СКИБА
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Игру провели на стадионе «РЖД Арена». Фото: соцсети

Игру провели на стадионе «РЖД Арена». Фото: соцсети

Сегодня, 3 октября, ФК «Ростов» обыграл на выезде московский «Локомотив» со счетом 1:2. Это был 10 тур Российской Премьер-Лиги. Игру провели на стадионе «РЖД Арена».

Единственным победным голом в стане желто-синих в конце матча - на 87 минуте - отличился Дмитрий Полоз. Хозяева же забили два мяча, один из которых был автоголом.

Следующий соперник донской команды - ФК «Сочи». Эта встреча состоится 16 октября, ее также проведут на выезде.

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