"Русская русалка" Влада Чигирева рассказала о менталитете жителей Майами

Ростовчанка Влада Чигирева рассказала о своем отдыхе в Майами. Фото: аккаунт Влады Чигиревой в Инстаграм

Ростовская спортсменка Влада Чигирева поделилась впечатлениями от своего отдыха на Майами. Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Свое впечатление девушка сопроводила эффектным фото в небесно-голубом бикини, состоящем из бюстгальтера без лямок и трусиков-стринги. Влада стояла по бедра в океане и счастливо улыбалась.

- Знаете, что мне еще очень нравится здесь, помимо океана - то, что все люди здесь очень приветливы и открыты к общению, каждый раз, не важно, бегаешь ты, едешь на велосипеде или просто гуляешь, встречный народ будет с тобой здороваться, а если вы уже виделись или знакомы, то обязательно узнаёт, как у тебя дела, пусть это и считается напускным, но мне такой формат общения очень даже по душе, - написала Влада Чигирева.

Подписчики девушки оказались с ней полностью согласны и отметили, что так люди должны вести себя в каждой стране.

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