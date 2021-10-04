Погода в Ростове-на-Дону на 4 октября 2021: каким будет начало недели

Температура может достигать +14 - 16 градусов. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 4 октября 2021 - публикуем прогноз донского Гидрометцентра. Рассказываем, каким будет понедельник.

Температура воздуха составит +14 - 16 градусов. Скорость ветра - 6 - 11 метров в секунду, порывы могут достигать 12 -14 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается.

В отдельных районах Ростовской области пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Скорость ветра может достигать 12 - 14 метров в секунду. Днём по югу прогнозируется до 15 - 18 метров в секунду. На термометре будет +10 -15 градусов, по югу - до +18.