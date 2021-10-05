Ростовчане требуют вернуть автобусы на маршрут № 12

Ростовчане просят вернуть стандартные автобусы на маршрут № 12 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У ростовчан вызывает негодование санитарное состояние общественного транспорта, следующего по маршруту № 12. С соответствующим обращением горожане обратились к местным властям. Свою инициативу они опубликовали на городском портале "Благоустройство Ростова-на-Дону".

- В 2018 году по распоряжению Губернатора РО Департаментом транспорта была проведена транспортная реформа в результате которой, в частности, были убраны маршрутные такси и заменены на автобусы для удобства пассажиров. Но на нашем маршруте № 12 сейчас складывается обратная ситуация - убрали автобусы и поставили старые маршрутки ужасного состояния, не соответствующие никаким требованиям ни санитарным, ни требованиям безопасности передвижения,- написал автор обращения.

Горожанин уверяет, что каждый день этим транспортом пользуются очень много местных жителей. И теперь им приходится ездить в переполненных тесных маршрутках с одним выходом, узкими проходами и без поручней. Горожанин просит вернуть на линию крупногабаритные автобусы.

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Эту информацию подтвердил глава администрации города Алексей Логвиненко.