Пожилая женщина погибла при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области пожарные потушили масштабный пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области женщина погибла при пожаре в частном доме.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 октября, около половины седьмого утра в слободе Красюковская Октябрьского района. На улице Делигатской вспыхнул частный дом. Испуганные соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 56 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось только к 16:20, а полностью огонь был потушен через 20 минут после этого. Когда спасатели смогли проникнуть в дом, там они обнаружили тело 55-летней женщины. Предположительно, причиной мощного пожара мог стать взрыв газового баллона.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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