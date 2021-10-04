С 4 по 10 октября в Ростовской области похолодает и усилится ветер

Наиболее прохладной неделя будет в Чертково Фото: Василий Вахрин

На неделе с 4 по 10 октября в Ростовской области ожидается прохладная и пасмурная погода. Температура воздуха по региону будет колебаться от +13 до +17 градусов в зависимости территории. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице сегодня, 4 октября, в течение дня столбики термометров должны установиться на уровне +17 градусов, но уже на следующий день температура понизится сразу на два деления. Самым холодным для ростовчан должен стать четверг, 7 октября. В этот день обещают +13.

Ветер в донской столице усилится до 9 м/с, в течение недели он будет преимущественно восточным. По ночам - от +5 до +8 градусов. Вероятны небольшие осадки.

Примерно такая же погода ожидается по области. Наиболее прохладной неделя будет в Чертково, там в отдельные дни столбики термометров могут опуститься до +12 градусов.

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