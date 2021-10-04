Особый режим работы введут для дорожников на М-4 в Ростовской области

Ремонт дорог запретили в праздники и по будням Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Автодор» не будет вести ремонт двух трасс в Ростовской области исключительно по ночам, как этого требовал губернатор Василий Голубев. Хотя особый режим работы все же предусмотрели. Об этом можно судить по документации на сайте госзакупок - сейчас компания начала искать подрядчика, который возьмет на себя задачи по обновлению дорог.

Речь идет о двух контрактах. Первый - на участок М-4 «Дон» от 982 по 995 км, за этот ремонт готовы заплатить 802,2 млн рублей. По второму договору собираются привести в порядок отрезок с 995 по 1007 км, на него выделят 717,5 млн рублей. Это значит, что всего на новые дороги намерены потратить около 1,5 млрд рублей.

Заказчик установил для исполнителя с 28 апреля по 15 июля особый режим. Теперь дорожные работы будут запрещены в праздники и по будням: в пятницу с 15 до 22 часов, в субботу с 8 до 20, в воскресенье с 15 до 22, в понедельник с 6 до 10 часов.

Подрядчик должен будет до середины июля 2022 года заменить верхний и нижний слои проезжей части, обустроить обочины и нанести разметку из термопластика.

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