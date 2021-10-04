517 заболевших COVID-19 выявили в 55 территориях Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4399 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили еще 517 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3350. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 189. На втором месте находятся Шахты с 14 заболевшими, в Каменске-Шахтинском выявили 13 случаев, в Новочеркасске - 12, в Таганроге - 11, по 10 в Азове, Батайске, Волгодонске и Новошахтинске.

По 2 положительных теста за прошедшие сутки подтвердили в Заветинском, Куйбышевском и Советском районах, 1 - в Белокалитвинском, Дубовском и Ремонтненском районах.

В 32,7% случаев вирус подхватили люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% - от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, 5% - старше 80 лет, 22,3% - дети.

Лечение в стационарах получают 4399 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 375.

Зарегистрировали еще 32 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 51, 58, 61, 65, 69, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91 лет и 15 мужчин 58, 59, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6923 человека. Выздоровели 121274 человека.

В лабораториях за 24 часа провели 13259 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 324,08.

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