Ростовская область побила антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19

В больницах региона сейчас лечат 4399 жителей Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 октября, Ростовская область вновь побила антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19. Вчера впервые сообщили о 31 умершем, а сегодня стало известно о 32 жертвах инфекции. Информацию об это опубликовали донские власти.

Так, за прошедшие 24 часа зарегистрировали смерть 17 женщин от 51 до 91 года, а также 15 мужчин от 58 до 76 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии не смогли спасти 6923 человека с коронавирусом. В больницах региона сейчас лечат 4399 жителей Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 375.

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