"Верим в команду!": фанаты донского клуба остались довольны после игры с "Локомотивом"

Фанаты "Ростова" искренне порадовались победе над "Локомотивом". Фото: ФК "Ростов"

Болельщики донского футбольного клуба после череды разочарований снова поверили в команду. Свои эмоции от победы над "Локомотивом" фанаты выразили на официальной странице клуба в социальной сети.

Поклонники ФК "Ростов" остались очень довольны новой тактической схемой, примененной Зауром Тедеевым. Фанаты отметили, что клуб наконец-то оттолкнулся от "дна" турнирной таблицы и сообщили, что с такой игрой не стыдно будет сыграть и с лидером - "Зенитом".

"Наконец-то! Спасибо! Верим в команду!", "Оттолкнулись от дна. С победой! Спасибо ребятам за игру! Спасибо тренеру! Глаза горят, приятно смотреть и слушать! Так держать!", "С такой игрой под силу "Ростову" и "Зенит", "Тедеевская молодежка играет по лекалам Карпина, как и закладывалось изначально. Надеюсь и основа вернётся к тому, что пыталась и делала несколько лет. Не вина Карпина была, что не все получалось. Очень много продали игроков. Но направление верное", - высказали свое мнение болельщики.

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