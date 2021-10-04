"Беременная" фотосессия жены футболиста Дмитрия Тарасова восхитила поклонников

Анастасия Тарасова готовится стать мамой в третий раз. Фото: официальный аккаунт Анастасии Тарасовой в "Инстаграме"

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия, выложила в своем блоге в «Инстаграм» снимки с фотосессии. По всей видимости, дончанка решила запечатлеть на память последние дни своей третей по счету беременности. Перед объективом фотографа она предстала в бордовом облегающем платье с высоким разрезом.

Под снимком девушка рассказала о том, что ей приносит счастье. Это – радость ее детей.

- До сих пор помню свои эмоции от первой поездки за границу. Лучше этих эмоций могут быть только эмоции наших детей. Лично я испытываю необъяснимое счастье, когда вижу, как дочкам нравятся путешествия. Мы стараемся привить им это волшебное чувство, когда видишь новые места, любуешься красотой природы, узнаешь что-то необычное, преодолеваешь свои страхи,- написала Анастасия.

Снимок собрал сотни лайков и комментариев. Большинство пользователей сошлись во мнении, что беременность украшает Анастасию, впрочем, как и любую другую женщину.

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