В Ростове определились с дизайном нового фонтана на Аллее роз

Старый, неработающий фонтан полностью заменят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове определились с дизайном нового фонтана, который украсит Аллею роз парка Плевен. Он будет плоскостным и светомузыкальным. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 4 октября, подтвердили в пресс-службе администрации донской столицы.

Предполагается, что старый, неработающий фонтан полностью заменят. Концепцию выбирали из трех вариантов. Остальные два - классический с водной чашей и смешанный - показались менее интересными. Решение принимали с учетом мнения местных жителей.

Подрядчика, который займется капитальным обновлением, уже нашли. Он должен завершить объект к весне 2022 года. Кроме этого, в зоне отдыха планируют построить детский игровой комплекс и обновить розарий. На работы по благоустройству, включая фонтан, инвестор намерен вложить более 25 млн рублей.

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Об этом в соцсетях сообщил сити-мееджер Алексей Логвиненко (подробности)