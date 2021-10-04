«Удобство и финансовая выгода – приоритетная задача»: для ипотечников отменили страховку на первый год

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ВТБ предлагает клиентам возможность взять кредит на квартиру в новостройке без страхования жизни и здоровья. Льготные условия будут действовать весь первый год после заключения ипотечной сделки и не повлекут за собой повышение ставки.

По истечению указанного срока клиенты продолжат обслуживать кредит по стандартным условиям ВТБ. Это предложение позволит заемщикам сократить расходы в среднем на 20 тысяч рублей.

- Удобство и финансовая выгода клиентов при использовании банковских услуг – приоритетная задача ВТБ. Известно, что при оформлении ипотеки заемщик несет дополнительные расходы. В рамках акции мы даем клиентам возможность тратить меньше в момент покупки жилья. Ипотечную сделку можно провести без дополнительных расходов. Ставка по кредиту будет ниже на 1 п.п., что аналогично условиям с комплексным страхованием. Обязательными для сделки остаются только госпошлина за регистрацию и выбранный клиентом способ взаиморасчетов с компанией-застройщиком. В среднем, это позволит заемщикам сэкономить 20 тысяч рублей. Предложение действует до конца октября, – прокомментировал вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

Спикер также подчеркнул, что для ВТБ стратегически важно поддерживать социальные категории заемщиков во всех регионах присутствия.

Кроме этого, с 24 сентября ВТБ снизил минимальную ставку по льготным кредитам: по ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых, по семейной ипотеке – до 4,7% (для жителей Дальнего Востока – 4,3%). Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

Отметим, в этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По оценке ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может превысить 5 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного сегмента. За январь-август 2021 года клиенты банка оформили ипотеку почти на 700 миллиардов рублей.