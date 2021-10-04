Жительница Ростова взяла кредит для афериста и потеряла 1 млн рублей

Полицейские просят жителей Дона быть внимательными и не доверять незнакомцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенник вынудил жительницу Ростова оформить кредит, а потом похитил у нее более миллиона рублей. Сейчас преступника и его соучастников уже ищут и даже завели уголовное дело, однако неизвестно, поможет ли это вернуть деньги. Об афере рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили полицейские, обманщик действовал по распространенной схеме: позвонил, представился сотрудником банка и сообщил, что на женщину оформлен кредит. В ответ собеседница сказала, что денег в долг не брала.

Ростовчанка собралась повесить трубку, но бандит был красноречив. Он объяснил жертве, что оформленную сумму можно списать. Для этого требовалось скачать приложение банка, взять 1 млн рублей и перечислить эту сумму через терминалы на разные счета.

Женщина заволновалась, поверила мошеннику и выполнила все в точности как он просил. После этого мужчина перестал выходить на связь, а еще через время начали приходить уведомления о кредите.

Это уже не первая подобная афера лжебанкиров. Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. Не стоит доверять незнакомцам и тем более с ними разговаривать. Если есть сомнения, нужно звонить по официальным номерам или выяснять ситуацию лично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ростова потеряла 200 тысяч рублей после беседы с мошенником

Уже возбуждено уголовное дело (подробности)