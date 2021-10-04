В Волгодонске прошел «Забег Атомных городов»

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

В рамках Всероссийского дня бега более 2000 жителей города Волгодонска, из которых каждый десятый - сотрудник Ростовской АЭС, вышли на общий старт «Забега Атомных городов» дистанцией 2000 метров. Перед началом старта легкоатлетов напутствовали представители оргкомитета и руководители города.

- Я приветствую всех участников этого мероприятия. Желаю бодрого настроения, легкого бега, успехов и побед в спорте и в жизни, - обратился к участникам забега председатель городской Думы, глава города Волгодонска Сергей Ладанов.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

В этом году из-за погодных условий «Кросс Наций 2021» и традиционный «Забег Атомных городов» пришлось немного перенести, но это не отразилось на желании легкоатлетов принять участие в массовом забеге. На старт вышли работники Ростовской АЭС, ветераны атомной отрасли, сотрудники других предприятий города, школьники, студенты, представители спортивных секций и просто горожане, увлекающиеся лёгкой атлетикой.

- Атомщики, как всегда с большим энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в «Забеге Атомных городов». Кроме того, наши сотрудники, согласно ценностям Росатома всегда и во всех начинаниях выступают единой командой, стараются быть на шаг впереди. Занятие спортом, позволяет нам достигать поставленных целей, - отметил Денис Зиновьев, капитан сборной от Ростовской АЭС.

На финише победителей ждали памятные медали и грамоты. И точно, каждый из участников унес собой порцию позитива и хорошего настроения.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

СПРАВКА

«Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату массовое спортивное мероприятие, которое проводится на территории России с 2004 года.

«Забег Атомных городов» впервые проводился в 2019 году в Волгодонске проводится при поддержке Ростовской АЭС. Ежегодно, количество желающих принять участие в забеге увеличивается.