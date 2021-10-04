Депутат городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева организовала для старшего поколения экскурсию в музей «Самбекские высоты»

Фото: Оксана Круглова

Депутат Ростовской городской думы от избирательного округа № 6 (Ворошиловский район Ростова-на-Дону – прим. ред.) Лидия Новосельцева сделала пожилым людям подарок, который точно останется в их памяти и сердцах. Депутат организовала для старшего поколения экскурсию в военно-исторический музей «Самбекские высоты». Поездка была приурочена ко Дню пожилого человека.

Фото: Оксана Круглова

В экскурсии приняли участие «серебряные волонтеры» и представители ветеранских организаций.

— Всех представителей старшего поколения, «серебряных волонтеров», ветеранов войны и труда поздравляю с Днем пожилого человека. Желаю самого главного – здоровья и бодрости духа. Возраст измеряется не годами, а состоянием души. Я хочу, чтобы ваши годы были для вас лишь шагом к новым возможностям, – когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь и не боишься ошибок, — обратилась Лидия Новосельцева к старшему поколению.