Жителя Ростова будут судить за интимную переписку с 12-летней девочкой

Любителя виртуальных бесед могут отправить на принудительные работы или в тюрьму Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове за интимную переписку с 12-летней девочкой будут судить 29-летнего мужчину. Он уже во всем сознался и полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Развратник нашел школьницу в социальных сетях. Он познакомился с ребенком и исподволь начал вести беседы на сексуальные темы. Но и этого через время ему показалось мало, мужчина стал фотографироваться в голом виде и присылать снимки юной собеседнице.

Все это длилось несколько месяцев - с мая по сентябрь 2021 года - до тех пор, пока о запретной переписке не узнали родители девочки. Они сразу же обратились к правоохранителям.

Теперь любителя виртуальных бесед могут отправить на принудительные работы или на 3 года в тюрьму.

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