Депутат городской Думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева обсудила с коллегами вопросы догазификации домовладений в донской столице

Фото: Пресс-служба Ростовской городской думы

В Ростове-на-Дону состоялось плановое заседание постоянной комиссии городской Думы Дону по экономическому развитию, промышленности и энергетике под председательством депутата Лидии Новосельцевой.

Среди прочих вопросов депутаты рассмотрел и тему проектирования и строительства новых сетей газоснабжения в наименее газифицированных районах города.

Отметим, сейчас Департаментом ЖКХ и энергетики совместно с филиалами ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ведет работы по формированию поадресных списков домовладений, подлежащих догазификации.

Фото: Пресс-служба Ростовской городской думы

Она предполагает выполнение работ по подведению газа до границ негазифицированных домовладений (границ земельного участка) в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств потребителей.

При этом строительство сетей газораспределения внутри границ земельного участка и внутридомовой разводки, приобретение и монтаж газопотребляющего оборудования осуществляется за счет средств потребителя.

— Подать заявку на газификацию негазифицированных домовладений возможно на сайте газораспределительной организации или обратившись в соответствующий филиал ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону, — прокомментировала Лидия Новосельцева.