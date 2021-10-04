В Ростовской области снова запустили движение над "Сальским кольцом"

В Ростовской области открылся участок объезда Аксая Фото: Автодор

В Ростовской области снова возобновили движение на трассе М-4 «Дон» под Батайском. Теперь автомобилисты могут ехать по новому 138-метровому мосту над «Сальским кольцом». Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Стоит отметить, что мост был возведен в рамках строительства обхода Аксая. Этот проект включал в себя ремонт имеющейся дороги и строительство нового участка. Движение по мосту уже запущено по постоянной схеме. А также, теперь функционируют два новых съезда к кольцу: с прямого направления на Ростов-на-Дону и на Москву.

- Новая схема организации движения положительно скажется на дорожной обстановке как на М-4 в Ростовской области, так и на региональной сети при подъездах к Сальскому кольцу. Это позволит увеличить пропускную способность участка М-4 «Дон» в Ростовской области с 8 до 100 тысяч автомобилей в сутки. Транзитный и местный автомобильные потоки будут разведены в разных уровнях, вырастет скорость потока и повысится безопасность дорожного движения, - говорится в тексте сообщения.

Но реконструкция на участке с 1072 по 1091 км будет продолжаться. Как только работы там будут окончены, автомобилисты смогут ехать по освещенной дороге без пересечений в одном уровне, без светофоров, с восемью мостами и путепроводами, а также надземным пешеходным переходом. Это поможет значительно улучшить дорожную ситуацию, безопасность и экономику донского края.

Весь обход будет протяженностью 67 км. Когда он будет готов, проходящий транспорт будет выведен из Ростова и Аксая. Для москвичей это поможет сократить путь на черноморские курорты как минимум на полтора-два часа.

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