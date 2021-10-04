Таганрожцев предупредили о возможных перебоях в подаче воды

В Таганроге возможны перебои с водоснабжением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Таганрога предупредили о возможных перебоях в подаче воды. Об этом сообщили в МУП "Управление"Водоканал».

Причиной для этого послужил сильный восточный ветер, так как он согнал воду в реках Дон и Миус, а также в Таганрогском заливе. В связи с этим возможны перебои с водоснабжением обусловленные нехваткой воды.

Специалисты отметили, что отгон воды восточными ветрами будет продолжаться в течение всей нынешней недели. В настоящее время уровень водозабора держится на нижней допустимой отметке, это говорит о предстоящих проблемах с водным обеспечением Таганрога.

А также сгон воды может быть чреват изменением вкуса и запаха воды, так как в нее будет добавляться больше реагентов для того, чтобы соблюсти все необходимые санитарные норм.

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Сильный ветер спровоцировал сгон воды.