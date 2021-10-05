Ростовская область обновила рекорд по суточной смертности от COVID-19

Лечение в стационарах к этому моменту получает 4341 пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 5 октября, в Ростовской области за сутки зарегистрировали 34 умерших с COVID-19. Это снова антирекорд, вчера сообщали о 31 летальном случае. Информация об этом есть на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, за прошедшие 24 часа скончались 18 женщин от 25 до 93 лет и 16 мужчин от 42 до 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Теперь с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6957 человек. Лечение в стационарах к этому моменту получает 4341 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 361.

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