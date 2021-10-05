Воду перекроют на два дня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Часть Ростова и Аксайского района 6 и 7 октября останутся без воды. Подачу ресурса прекратят из-за ремонтных работ, пояснили в компании «Ростовводоканал».

Так, 8 часов 6 октября до 8 часов 7 октября перекроют снабжение в границах: Шолохова, 286-306 - Шолохова, 231-319 Б - аэронавигация «Стрела» - завод № 412 - гипермаркет «Лента» - грк «Старый город» - котельная на Шолохова, 310 - поселок Янтарный.

С 8.30 7 октября до 8 часов 8 октября воды не будет в домах от 9-ой до 19-ой Линии, от Мясникова до Береговой, на 15-ой линии от Мясникова до Советской, а также в районе школы № 26 на Листопадова, 42.

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