На трех улицах Ростова сделают выделенные полосы для автобусов

Речь идет об участках Дачной, 56-ой Армии и Вавилова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 16 октября на трех улицах Ростова-на-Дону появятся выделенные полосы для автобусов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Так, специальную разметку должны нанести на улице Дачной от Таганрогской до 56-й Армии и от Владивостокского до Вавилова, на улице 56-ой Армии от Дачной до Владивостокского и на Вавилова от Дачной до Шеболдаева.
Дорожное нововведение, по данным властей, будет действовать до 31 декабря 2035 года.
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