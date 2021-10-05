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Общество5 октября 2021 13:52

На трех улицах Ростова сделают выделенные полосы для автобусов

Разметка будет актуальна до 31 декабря 2035 года
Ангелина СКИБА
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Речь идет об участках Дачной, 56-ой Армии и Вавилова

Речь идет об участках Дачной, 56-ой Армии и Вавилова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 октября на трех улицах Ростова-на-Дону появятся выделенные полосы для автобусов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Так, специальную разметку должны нанести на улице Дачной от Таганрогской до 56-й Армии и от Владивостокского до Вавилова, на улице 56-ой Армии от Дачной до Владивостокского и на Вавилова от Дачной до Шеболдаева.

Дорожное нововведение, по данным властей, будет действовать до 31 декабря 2035 года.

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