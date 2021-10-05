В провизорных госпиталях собираются провести новых точки кислорода Фото: ИВАНОВА Диана

Загруженность ковидных коек в Ростове достигла 94%, а в провизорных госпиталях сейчас занято 94,7% мест. Об этом сегодня, 5 октября, на планерном совещании сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- За последнюю неделю мы открыли дополнительно еще 100 мест, плюс у нас есть возможность ввести еще около 100. Кроме того, сегодня практически во всех наших провизорных госпиталях проводятся дополнительные работы, губернатор выделил деньги на новые точки кислорода, - рассказал Алексей Логвиненко.

В случае ухудшения эпидситуации все переоборудованные койки с кислородом смогут отдать пациентам с COVID-19. Однако сейчас такие меры не требуются, подчеркнул глава администрации.

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