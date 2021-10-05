В моногоспитале ЦГБ Ростова развернули еще 50 ковидных коек

Госпитали Ростова загружены на 94%. Фото: сайт правительства РО

В моногоспитале ЦГБ Ростова-на-Дону развернули еще 50 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает сайт донского правительства.

На оборудование дополнительных точек власти направили свыше 24,5 млн рублей. После всех нововведений в медучреждении теперь доступно 560 мест.

Всего же загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях Ростова к этому моменту составляет 94%, в провизорных госпиталях - 94,7%. При этом по региону в стационарах сейчас лечат 4341 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 361.

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