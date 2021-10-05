Александр Бородай стал депутатом Госдумы от Ростовской области

Изначально итогам голосования от Ростовской области отобрали 13 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший глава правительства Донецкой Народной Республики Александр Бородай прошел в Государственную думу от Ростовской области. Об этом говорится в постановлении ЦИК от 4 октября.

Новый депутат - представитель партии «Единая Россия». Он получил кресло после отказа зампредседателя донского Заксобрания Вячеслава Василенко. При этом сам Василенко мог занять в Госдуме место Михаила Гурова, который также не принял мандат.

Ранее стало известно, что свое место в Госдуме другим претендентам также отдал губернатор Василий Голубев. Изначально же по итогам голосования от Ростовской области отобрали 13 человек: 6 - по федеральному списку и 7 - по одномандатным округам.

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Список победителей по округам опубликовала Центральная избирательная компания (подробности)