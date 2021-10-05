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Политика5 октября 2021 17:08

Александр Бородай стал депутатом Госдумы от Ростовской области

Он получил мандат после отказа Вячеслава Василенко
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Изначально итогам голосования от Ростовской области отобрали 13 человек

Изначально итогам голосования от Ростовской области отобрали 13 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший глава правительства Донецкой Народной Республики Александр Бородай прошел в Государственную думу от Ростовской области. Об этом говорится в постановлении ЦИК от 4 октября.

Новый депутат - представитель партии «Единая Россия». Он получил кресло после отказа зампредседателя донского Заксобрания Вячеслава Василенко. При этом сам Василенко мог занять в Госдуме место Михаила Гурова, который также не принял мандат.

Ранее стало известно, что свое место в Госдуме другим претендентам также отдал губернатор Василий Голубев. Изначально же по итогам голосования от Ростовской области отобрали 13 человек: 6 - по федеральному списку и 7 - по одномандатным округам.

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Список победителей по округам опубликовала Центральная избирательная компания (подробности)