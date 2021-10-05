Таганрожцы встретили ядовитого тарантула в центре города

В Таганроге местные жители встретили тарантула на набережной Фото: Соцсети

Жители Таганрога сообщили о встрече в центре города с огромным ядовитым пауком. Об этом они рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Встреча с членистоногим состоялась аккурат в центре города - на набережной. Надо признать, что внушительных размеров паук крайне напугал прохожих.

- Гуляли по набережной, между яхт-клубом и набережной встретили тарантула. Впервые в жизни вижу такое, - написал автор поста.

Стоит отметить, что паук вообще никак не реагировал на людей и совершенно не пытался сбежать.

Напомним, что эти членистоногие не имеют смертельно опасного для человека яда. Но его укус обычно довольно болезненный и очень похож на укус шершня. Из-за малой концентрации белковых токсинов яд паука может вызвать лишь боль, отек и изменения цвета кожи на желтый в месте укуса. Такие побочные эффекты могут не исчезать до двух месяцев.

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