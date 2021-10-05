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Общество5 октября 2021 20:30

Ростовчане смогут бесплатно привить своих животных от бешенства

Процедура займет не более пяти минут
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовчане смогут бесплатно привить своих животных от бешенства

Ростовчане смогут бесплатно привить своих животных от бешенства

Фото: Правительство РО

В донской столице стартовала вакцинация домашних животных от бешенства. Сделать это ростовчане смогут с 5 до 29 октября абсолютно бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Привить своих восприимчивых к бешенству питомцев горожане смогут с 13 до 15 часов в разных районах города. Вакцина применяется отечественная, а сама процедура занимает не более 5 минут.

- Отметим, что бешенство является особо опасным заболеванием как для человека, так и для животного. Единственной защитой от вируса является ежегодная профилактическая вакцинация домашних питомцев антирабической вакциной. Прививку нужно делать всем животным, начиная с двухмесячного возраста, - говорится в тексте сообщения.

Адреса и график работы мобильных пунктов можно найти на сайте Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных. Если необходима дополнительная информация, то получить их можно по следующим адресам и телефонам.

- пр. Кировский, 106, т. 264-68-19.

- ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;

- ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

- ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;

- ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;

- пл. Свободы, 12, тел. +310-91-77.

- п.Верхнетемерницкий, ул.Венеры, 21, тел. + 270-03-93.

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Пункты будут работать до 16 июня.