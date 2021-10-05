В донской столице осудили осудили бизнесмена за хищение денег при строительстве гребного канала

В Ростове осудили застройщика гребного канала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался директор компании, которая занималась строительством гребного канала "Дон". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Занимая свой высокий пост, он проводил работы в рамках муниципального контракта. Реализация его проходила в 2017 году.

Судом было установлено, что фигурант завысил объемы работ и заменил строительные материалы на более дешевые. Таким образом он смог присвоить порядка 28 миллионов рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения в колонии общего режима.

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