Алексей Логвиненко потребовал сносить незаконные торговые павильоны за три дня

Алексей Логвиненко потребовал сносить НТО за три дня. Фото: администрация Ростова

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратился к коллегам с требованием ускорить процесс сноса незаконных торговых павильонов. Об этом он сообщил на прошедшем заседании городской думы.

Заместитель Алексея Логвиненко Светлана Камбулова сообщила, что в настоящее время все полномочия по демонтажу незаконных торговых точек переданы в управление торговли. По ее словам, расторжение или заключение контрактов будет производиться только после инвентаризации с главами районов.

Сити-менеджера не устроило такое положение дел и он потребовал, чтобы после расторжения договоров сразу приступали к сносу. По его мнению, необходимо дать полномочия главам регионов, чтобы ускорить процесс.

- У нас есть подрядчики, выделили деньги, технику, а районы только начинают согласовывать эти вопросы. Пусть главы районов обращаются к вам. Три дня - это максимальный срок, за который павильон должен быть снесен, - высказал свою точку зрения Логвиненко.

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На снос точек в бюджете осталось 2,1 млн рублей.