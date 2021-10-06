Отключение света в Ростове-на-Дону 6 октября 2021 года: без электричества просидят жители разных районов города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 6 октября с 9 до 15 часов электричество отключат на ул. Подтелкова 3-9, 1/76, 2-18; ул. Нансена 78-96; ул. Крайсовпрофовская; пер. Винницкий; пер. Сибирский; пер. Ушакова.

С 9 до 16 часов обесточат просп. 40 летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2.

С 9 до 17 часов света не будет на просп. Шолохова 126, 126З, 128; пер. Машинный 6; ул. 26-я линия 47/4; просп.Коммунистический 34/2, 34/3, 34/1, 34/5, 34/6, 36/1; просп. Стачки 225просп. 40 летия Победы 65/3 В, Г, 65/6, 65/6А, 65/6Б, 65/6Д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6; ул. 26-го июня 138 -162, 107-163; ул. Лесозащитная 94-144, 85-127; ул. Печорская 92-132, 109-149; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; ул. Дундича 55-69, 62-78; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58; пер. Адлерский 1-55, 2-52; пер. Армавирский 2-44, 15-45; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Двинская 37-69, 66-94; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Шевцовой 1-39, 2-28; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 1-51, 2-50; ул. Победы 1-35, 2-46; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 77-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 94-110; ул. 2-я Грамши 101-137, 128-176; ул. Нансена 305-393; ул. Центральная 1-19, 2-28; ул. Рылеева 1-35, 2-28; ул. Пешкова 1-43, 2-32; ул. Отдыха; ул. Краснопресненская; ул. Березовская; ул. Гатчинская; ул. Маяковского; ул. Нежинская; ул. Зырянская; ул. Завкомовская; ул. Цурюпы; ул. Гурьевская; ул. Абхазская; пер. Новозыбковский; пер. Туркменский; пер. Молдавский; пер.Зырянский; пер.Чернышевского; пер. Поморский; пер. Карельский; ул. Жуковского; просп. Ленина 118, 161/2, 163/1, 175, 175/1, 181; ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-31, 2-28; ул. 20-я линия 8-22, 7-27; ул. 22-я линия 12-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б; ул. Ленина 109/3, 113/3, 113/5, 115, 115/2, 115/3; пер. Автомобильный 27/А, 29.

С 13 до 15 часов без электроэнергии останутся жители ул. Жмайлова 13, 13/2, 15; просп. Стачки 208, 208/1, 210.

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