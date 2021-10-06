В Таганроге отмыли оставленные киношниками пятна масла

В Таганроге отмыли пятна после киношников. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге отмыли с асфальта оставленные съемочной группой пятна масла. Об этом сообщили в пресс-службе городской адмиинистрации.

Напомним, что на днях киношники оставили пятна масла возле памятника Каштанке, снимая сцену с перевернутым автомобилем в будущем фильме "Тополиный пух". На их поведение пожаловались горожане в одном из городских пабликов в социальной сети.

- В адрес ООО «Бонус Локус Компани», организовавшей съемку фильма в Таганроге, направлена претензия об устранении нарушения требований Правил благоустройства на территории города Таганрога в кратчайшие сроки, - говорится в тексте сообщениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Таганрога пожаловались на ведущих съемки киношников.

Горожане заверили, что съемочная группа не убрала за собой беспорядок.