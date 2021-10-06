В Батайске водитель иномарки сбил на «зебре» двух 5-летних мальчиков

Водитель наехал на малышей, которые выбежали на дорогу впереди матери Фото: Сергей ГАПОН

В Батайске водитель автомобиля Nissan сбил двух 5-летних мальчиков. После этого дети с травмами попали в больницу. Об этом сегодня, 6 октября, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел вечером 5 октября на улице Коммунистической. Предварительно, водитель наехал на малышей, которые выбежали на «зебру» без матери, она шла немного поодаль. Машина в этот момент двигалась задним ходом.

- Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Водители должны быть предельно внимательными за рулем, особенно около переходов. Родителям нужно крепко держать маленьких детей за руку около дороги, - напомнили в УГИБДД.

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