В селе Самарском столкнулись Kia и «Зил», пострадал ребенок

ЧП произошло вчера днем на улице Веселой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11-летний мальчик пострадал после столкновения двух машин в селе Самарском Ростовской области. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Само ЧП, по данным ведомства, произошло вчера днем на улице Веселой. 38-летний водитель Kia Ceed, двигаясь задним ходом, выезжал с парковки и врезался в «Зил». Во время удара травмы получил юный пассажир иномарки. Сейчас детали аварии уточняют правоохранители.

Также вчера, уже в Батайске, под колесами автомобиля Nissan пострадали два 5-летних мальчика. Они с травмами попали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове автобус сбил 14-летнего мальчика, ребенок серьезно пострадал

Несчастный случай произошел на улице Совесткой (подробности)