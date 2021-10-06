В Ростовской области старого пса выгнали из дома за ненадобностью

Изможденного пса от верной смерти спасли волонтеры. Фото: предоставлено приютом "Святобор"

В Шахтах Ростовской области местные жители, которым надоел старый верный пес, решили от него избавиться. Люди просто выставили немощное животное за калитку и захлопнули дверь.

Как рассказали в приюте для безнадзорных животных «Святобор», изможденную собаку заметили на улице прохожие. Дворняга была очень худой и обессиленной.

Шахтинцы не смогли забрать ее к себе, но рассказали о судьбе несчастного животного волонтерам. А те, в свою очередь, приехали в указанное место и забрали в приют старичка-отказника.

- У нас – еще один поступивший пациент. Старость не лечится, но зачем же выбрасывать на улицу? Почему нельзя было дать дожить бедолаге спокойно? Теперь он у нас. Пополнил ряды наших "старичков". Сколько возможно, проживет спокойно. Поддерживающую терапию начали, - прокомментировали волонтеры из приюта для безнадзорных животных.

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