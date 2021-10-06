В Ростовской области умерли еще 34 пациента с COVID-19

Лечение в стационарах к этому моменту получают 4312 жителей Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области зарегистрировали еще 34 смертельных случая среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 6 октября, опубликовали донские власти.

Так, скончались 20 женщин от 50 до 92 лет и 14 мужчин от 46 до 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии не смогли спасти 6991 человека. Лечение в стационарах к этому моменту получают 4312 жителей Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 56 человек, на неинвазивной ИВЛ - 360.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за сутки выявили 514 новых случаев COVID-19

Среди заболевших 35,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет (подробности)