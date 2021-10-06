В ЮФУ резко вырос спрос на ипотеки

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По данным финансовых аналитиков, спрос на ипотеку ВТБ в ЮФО увеличился на 20% Клиенты банка за девять месяцев этого года оформили 17 тыс. ипотечных сделок на 39,4 миллиардов рублей, что по объему на 20% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом же по стране банк выдал за это время более 780 миллиардов рублей.

- Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 млрд рублей, что сопоставимо с «горячим» сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов, –рассказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область , Санкт-Петербург и область, Новосибирская область , Республика Татарстан и Свердловская область.

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм демонстрирует «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал уже свыше 43 млрд рублей кредитов.

После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа – более 6 млрд рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 млрд рублей.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным среди клиентов. По итогам девяти месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тыс. клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 млрд рублей.