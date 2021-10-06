На ремонт крупнейшего в Ростове коллектора выделят 682,7 млн рублей

Сейчас восстанавливают один из участков водосточной системы. Фото: сайт правительства РО

Более 682,7 млн рублей направят федеральные власти на реконструкцию водосточной системы в Ростовской области. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства страны.

- Деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут направлены региону уже сейчас, так как строительство ведут опережением, - говорится в сообщении.

Речь идет о капремонте крупнейшего в Ростове канализационного коллектора. Один из его участков был повреждён. Теперь этот объект восстанавливают общими усилиями. Всего на масштабное обновление коллектора в федеральном бюджете запланировали более 1 млрд рублей. Работы должны завершить к 2023 году.

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