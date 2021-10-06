В Ростовской области построят еще два маслоэкстракционных завода

Договор подписали сегодня, 6 октября. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в ближайшие два года построят по одному маслоэкстракционному заводу. Соглашение об этом сегодня, 6 октября, подписали на агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Одно из предприятий собираются запустить в селе Троицком Неклиновского района. Его мощность должна составить 1 тыс. тонн в сутки. Будут выпускать сырое масло, шрот, топливные гранулы. На работу примут 156 специалистов. В строительство объекта инвестор намерен вложить 3,3 млрд рублей. Проект уже проходит экспертизу.

Второе предприятие мощностью 600 тонн в сутки возведут в станице Мальчевской Миллеровского района. Завод будет выпускать нерафинированные растительные масла. Наберут 80 человек персонала. На возведение производства до конца 2023 года планируют потратить 3,4 млрд рублей. Проектно-сметная документация уже разработана и в ближайшее время ее отправят на госэкспертизу.

- Ростовской области нужны новые предприятия по переработке сельхозсырья. Это стратегическая задача. Такие проекты мы обязательно будем поддерживать. Тем более что их реализация приведет к созданию на селе новых рабочих мест, - прокомментировал губернатор Василий Голубев.

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