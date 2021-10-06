В Ростове на Кубанской потушили частный дом, выгорело 30 кв. метров

Пострадавших нет, причину пожара устанавливают. Фото: соцсети

Сегодня, 6 октября, в Ростове на Кубанской потушили частный дом. Огнем было охвачено 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, о ЧП в экстренной службе узнали в 14.05. Пожарные сразу же выехали на место происшествия и в 14.31 смогли локализовать горение. В 14.50 пожар полностью ликвидировали.

- На месте происшествия работали 20 человек, было задействовано 5 единиц техники. Пострадавших нет. Причина устанавливается, - добавили в МЧС.

Ранее информация об этом пожаре появилась в соцсетях. В одном из городских пабликов очевидцы разместили фотографии. На снимках видно сильное задымление. Возможно, благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать крупного пожара.

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