В Ростовской области в 2021 году обнаружили и обезвредили 525 взрывоопасных предметов

В 2021 году в Ростовской области обнаружили 525 взрывоопасных предметов Фото: Правительство РО

В Ростовской области спустя 76 лет все еще продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Только в нынешнем году было обнаружено и обезврежено 525 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Наибольшее количество боеприпасов находили в Аксайском, Матвеево-Курганском и Обливском районах. Стоит отметить, что в военные годы именно здесь шли кровопролитные бои. Но боеприпасы обнаруживаются и в других районах региона. Например, 3 октября в Андреево-Мелентьевском сельском поселении Неклиновского района нашли минометную мину диаметром 45 мм. А рядом со станицей Мальчевской Миллеровского района обнаружились минометные снаряды диаметром 76 мм.

- В рамках реализации проекта «Без срока давности» историки и архивисты исследуют документы, а поисковые объединения на основании этих данных ведут поиск в местах ранее неизвестных захоронений советских солдат и офицеров, а также мирного населения, погибшего от рук немецко-фашистских захватчиков. Эта работа не остановится до тех пор, пока не будет найдет каждый боец, который сегодня числится пропавшим без вести на территории Ростовской области, - отметил Вадим Артемов.

Специалисты напомнили, что, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, то следует немедленно сообщить о нем по номеру 112, но перед этим необходимо обозначить опасное место тем, что окажется под рукой. Ни в коем случае нельзя поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер любые боеприпасы и незнакомые предметы.

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